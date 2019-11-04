Lewis Hamilton'ın önünde yalnızca Schumacher kaldı

Mercedes takımının Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 6 şampiyonluğa ulaşan 2. isim oldu.

2019 Formula 1 sezonunda da şampiyon otomobil ve sürücü değişmedi. Mercedes, takımlar, Lewis Hamilton ise pilotlar klasmanının zirvesinde yer aldı.

Hibrit motorların kullanılmaya başlandığı 2014'ten itibaren rakiplerine büyük üstünlük kuran Mercedes takımı, bu yıl, 2017 ve 2018'in aksine sezonun ilk yarısındaki performansıyla ipi göğüsledi.

Üst üste 6. kez takımlar şampiyonluğuna uzanan Mercedes, Ferrari'nin 1999-2004 sezonları arasında kırdığı rekora ortak oldu.

Mercedes, hem takımlar hem de pilotlar klasmanında arka arkaya 6 şampiyonluk elde eden ilk üretici olarak tarihe geçti.

2019'un ilk 5 yarışında, sürücüleri Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'ın ilk iki sırayı aldığı Mercedes, bu alandaki rekoru da egale etti. Ferrari (1952, 2002) ve Mercedes (2014, 2015-2016) takımları, daha önce ikişer defa 5 yarışlık galibiyet serisi yakalamıştı.

Otomobillerin aerodinamik yapısının değiştiği 2019 sezonu öncesindeki testlerde önde görünen Ferrari takımı, aracını sezon başına göre geliştirdi ancak bir kez daha Mercedes'in arkasında kaldı.

Yüzey kalınlığı incelen lastikleri anlama konusunda geciken Ferrari, sezonun 13. yarışı Belçika Grand Prix'sinden itibaren ağırlığını koysa da 2007'den beri süre gelen şampiyonluk hasretini bu yıl da dindiremedi.

Hamilton, Schumacher'in ensesinde

ABD Grand Prix'sini 2. sırada tamamlayan Hamilton, önceki iki sezonda olduğu gibi bitime iki yarış kala şampiyonluğu garantiledi.

Bu sezon 10 birincilik kazanan ve katıldığı her yarışta puan alan tek sürücü olan 34 yaşındaki Hamilton, F1'de 2008, 2014, 2015, 2017 ve 2018'in ardından 6. kez mutlu sona ulaştı.

"Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilotlar" listesinde Juan Manuel Fangio'yu geçen Hamilton, Michael Schumacher'den sonra bu başarıya 6. kez imza atan 2. sporcu olarak kayıtlara geçti. Sıralamanın zirvesinde 7 şampiyonluğu bulunan Schumacher yer alıyor.

Birincilik sayısını 83, pole sayısını 87'ye çıkardı

Formula 1 kariyerinde bugüne dek 83 yarış kazanan Hamilton, 91 birinciliği bulunan Schumacher'i takibini sürdürüyor. En fazla F1 yarışı kazanan pilotlar sıralamasında Schumacher ve Hamilton'ın ardından Vettel (53), Alain Prost (51) ve Ayrton Senna (41) geliyor.

2017 İtalya Grand Prix'sinde kariyerinin 69. pole pozisyonuna imza atarak rekoru ele geçiren Hamilton, bu yıl 4 yarışa ilk sıradan başladı.

Bitime iki yarış kala 87 pole pozisyonu bulunan Hamilton'ı, bu alanda Schumacher (68) ve Senna (65) takip ediyor. Sıralama turlarında 57 kez en iyi dereceyi yapan Vettel ise 4. sırada yer alıyor.

(AA)