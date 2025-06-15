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Spor

LGS sınavında Arda Güler sorusu

Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümünde Arda Güler sorusu soruldu. Milli yıldız Arda Güler'in meşhur gol sevincine atıfta bulunarak 'tevekkül inancı ile anlatılmak istenen' durum soruldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ15 Haziran 2025 Pazar 16:17 - Güncelleme:
LGS sınavında Arda Güler sorusu
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 1 milyon 10 bin 916 öğrenciye yönelik gerçekleştirilen merkezi sınavın iki oturumu da yapıldı.

LGS çerçevesinde merkezi sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda gerçekleşti.

LGS'DE ARDA GÜLER SORUSU

Yapılan sınavda ise kariyerini İspanyol devi Real Madrid'de sürdüren milli futbolcu Arda Güler ile ilgili çıkan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorusu, sosyal medyada gündem oldu.

GOL SEVİNCİ SORULDU

Söz konusu soruda, Arda Güler'in meşhur gol sevincine atıfta bulunarak 'tevekkül inancı ile anlatılmak istenen' durum soruldu.

Doğru cevap ise, "Gayret göstermekle birlikte Allah'a güvenmektir' yazılı olan B şıkkıydı..

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