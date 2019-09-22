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Lider Alanyaspor, Başkent'ten çıkmadı

Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği ile Alanyaspor, Ankara'da karşı karşıya geldi. İlk 4 haftada 4 galibiyet alarak liderlik koltuğunda oturan Alanyaspor, Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı ve ilk kez puan kaybı yaşadı.

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Gençlerbirliği'nin golünü 45+1. dakikada penaltıdan Bogdan Stancu kaydederken Alanyaspor'un cevabı 66. dakikada Ceyhun Gülselam'dan geldi.

Bu sonucun ardından Alanyaspor, 4 maçlık galibiyet serisini sonlandırsa da 13 puanla liderlik koltuğunda kalmaya devam etti. Ligin galibiyeti olmayan iki takımından biri olan Gençlerbirliği ise üst üste 2. beraberliğini alarak puanını 2 yaptı.

Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor, sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Gençlerbirliği ise Ankara derbisinde Ankaragücü'ne konuk olacak.

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