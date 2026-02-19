İSTANBUL 13°C / 7°C
Lider Arsenal deplasmanda 2 puan bıraktı

Lider Arsenal, Premier Lig'in 27. haftasında konuk olduğu sonuncu sırada bulunan Wolverhampton ile 2-2 berabere kaldı.

19 Şubat 2026 Perşembe 01:49
Lider Arsenal deplasmanda 2 puan bıraktı
İngiltere Premier Lig'de oynanan 27. hafta mücadelesinde lider Arsenal, deplasmanda sonuncu sıradaki Wolverhampton ile karşılaştı.

Molineux Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, 5. dakikada Bukayo Saka ve 56. dakikada Piero Hincapie'nin golleriyle 2-0 öne geçti.

61. dakikada Hugo Bueno ile farkı bire indiren Wolverhampton, 90+4. dakikada Riccardo Calafiori'nin kendi kalesine attığı golle 2-2 beraberliği yakalarken, kalan bölümde skor değişmedi ve iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

Ligde üst üste ikinci beraberliğini alan Arsenal, maç fazlası ve 58 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Başkent ekibinin en yakın takipçisi Manchester City'nin 53 puanı bulunuyor.

Bu sezon 7. beraberliğini elde eden Wolverhampton ise 10 puanla son sırada yer alıyor.

Ligde bir sonraki hafta Arsenal, deplasmanda Tottenham ile karşılaşacak. Wolverhampton ise Crystal Palace'a konuk olacak.

