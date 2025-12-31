Lider Arsenal ikinci yarıda coştu!

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Arsenal, Aston Villa'yı 4-1 mağlup etti.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede lider Arsenal, Emirates Stadı'nda Aston Villa'yı ağırladı.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada Arsenal'a farklı galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Gabriel, 52. dakikada Martin Zubimendi, 69. dakikada Leandro Trossard ve 78. dakikada Gabriel Jesus atarken, konuk ekibin tek golünü 90+4. dakikada Ollie Watkins kaydetti.

Arsenal bu galibiyetle puanını 45'e çıkardı. Tüm kulvarlardaki 11 maçlık galibiyet serisi sona eren üçüncü sıradaki Aston Villa ise 39 puanda kaldı.

Ligde oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Chelsea-Bournemouth: 2-2

Nottingham Forest-Everton: 0-2

Burnley-Newcastle United: 1-3

West Ham United-Brighton Hove Albion: 2-2

Manchester United-Wolverhampton: 1-1