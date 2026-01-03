İSTANBUL 13°C / 12°C
3 Ocak 2026 Cumartesi
Spor

Lider Arsenal'den zorlu deplasmanda 3 gollü galibiyet

Premier Lig'in 20. haftasında lider Arsenal, Bournemouth deplasmanında 3-2 kazanarak üst üste 5. galibiyetini aldı.

3 Ocak 2026 Cumartesi 22:51
Lider Arsenal'den zorlu deplasmanda 3 gollü galibiyet
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında lider Arsenal, Bournemouth'a konuk oldu.

Vitality Stadyumu'nda oynanan maçı deplasman ekibi 3-2 kazandı.

Mücadeleye ev sahibi takım Evanilson'un 10. dakikada attığı golle 1-0 önde başladı. Arsenal, Gabriel Magalhaes ile 16. dakikada karşılık verdi.

Arsenal, Declan Rice ile 54'te öne geçti, 71'de yine Rice'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Bournemouth, 77'de Eli Junior Kroupi ile farkı 1'e indirdi.

Bournemouth'ta forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, 74. dakikada Evanilson'un yerine oyuna girdi.

Bu sonuçla birlikte üst üste 5. galibiyetini elde eden lier Arsenal puanını 48 yaptı.

11 maçtır kazanamayan Bournemouth ise 23 puanda kaldı.

Premier Lig'in 21. haftasında Arsenal, Liverpool'u konuk edecek. Bournemouth ise Tottenham'ı ağırlayacak.

