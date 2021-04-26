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Spor

Lider Atletico Madrid'e Athletic Bilbao çelmesi

İspanya La Liga'nın 32. haftasında lider Atletico Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao'ya 2-1 mağlup oldu.

AA26 Nisan 2021 Pazartesi 00:58 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 00:58
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Karşılaşmada ev sahibi takımın gollerini Alex Berenguer (Dk. 8) ve İnigo Martinez (Dk. 88) atarken, Atletico Madrid'in tek golü Stefan Savic'den (Dk. 77) geldi.

Bu sonuçla Atletico Madrid 73 puanla liderliğini korudu.

La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren takımlar arasından Barcelona ve Sevilla haftayı 3'er puanla kapatırken, Real Madrid sahasında Real Betis ile 0-0 berabere kalmıştı.

Ligin bitimine 5 hafta kala lider Atletico Madrid'in arkasından Real Madrid (71), Barcelona (71) ve Sevilla (70) geliyor.

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