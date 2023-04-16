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Spor

Lider Barcelona, Getafe engeline takıldı

La Liga 29. haftasında lider Barcelona ile Getafe karşı karşıya geldi. Maç 0-0'lık skorla tamamlandı böylelikle iki takım sahadan 1 puan ile ayrıldı.

AA16 Nisan 2023 Pazar 20:41 - Güncelleme:
Lider Barcelona, Getafe engeline takıldı
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İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) lider Barcelona, Getafe ile 0-0 berabere kaldı.

Ligin 29. hafta maçında, şampiyonluğun en önemli favorisi Barcelona, Getafe'ye konuk oldu.

Gol krallığı yarışının ilk sırasındaki Robert Lewandowski (17) ile 3. sırasındaki milli futbolcu Enes Ünal'ın (13) karşı karşıya geldiği müsabakada iki takım da rakip fileyi havalandıramadı.

Ligde 4 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Girona karşısında aldığı golsüz beraberlikle son bulan ve bu hafta da Getafe ile yine berabere kalan Barcelona'nın, haftayı galibiyetle tamamlayan ikinci sıradaki Real Madrid ile arasındaki puan farkı 11'e indi. 31 puanlı Getafe ise 15. sırada yer aldı.

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