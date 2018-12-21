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Lider Başakşehir 3 eksikle Alanya deplasmanında

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasında 22 Aralık Cumartesi deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında lider Medipol Başakşehir, 22 Aralık Cumartesi deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde geride kalan 16 haftada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Medipol Başakşehir, puan cetvelinde en yakın rakibi Evkur Yeni Malatyaspor'un 6, Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray, Kasımpaşa ve Antalyaspor'un ise 8'er puan önünde ilk yarının son haftasına lider durumda giriyor.

İlk yarıyı zirvede tamamlamayı daha önce garantileyen turuncu-lacivertli ekip, 2018'deki son maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.

Ligin 16 haftalık periyodunda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan Aytemiz Alanyaspor ise ilk yarının son haftası öncesinde 17 puanla 14. sırada bulunuyor.

Emre ve Epureanu cezalı

Medipol Başakşehir'de iki önemli isim, kart cezaları nedeniyle Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertlilerde takım kaptanı Emre Belözoğlu ve Alexandru Epureanu, sarı kart cezaları nedeniyle Aytemiz Alanyaspor'a karşı kadroda yer alamayacak.

Medipol Başakşehir'de Alparslan Erdem'in de sakatlığı sürüyor.

(AA)

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