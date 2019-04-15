Lider Başakşehir teselli buldu
Süper Lig’de 28. haftayı 2-1’lik Beşiktaş mağlubiyetiyle kapatan lider Turuncu-Lacivertliler, takipçisi G.Saray’ın derbide Fener’le 1-1 berabere kalmasıyla farkın 3 puana düşmesinden kurtuldu. Başakşehir, üst üste 2 maçını evinde oynayacak.
- StarSpor
SÜPER Lig’de tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaşmak için mücadele veren Medipol Başakşehir, Beşiktaş mağlubiyetinin üzüntüsünü yaşarken, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin 1-1 bitmesiyle teselli oldu. Lider girdiği 28. haftada Beşiktaş’a konuk olan Turuncu-Lacivertliler, 1-0 öne geçmesine karşın sahadan 2-1 yenik ayrılınca, takipçisi Galatasaray için Kadıköy’deki Fener derbisinde puan farkını 3’e düşürme fırsatı doğdu. Ancak Sarı-Kırmızılılar, 1-0 öne geçmesine ve rakibinin 10 kişi kalmasına karşın sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılınca Boz Baykuşlar, 29’uncu haftaya 5 puan önde zirvede girdi. Mağlubiyete üzülürken teselli bulan Başakşehir, 29’uncu haftada Çaykur Rize, 30’uncu haftada ise Göztepe ile kendi sahasında karşılaşacak. Sonra Sivas’la deplasmanda, A.Gücü ile evinde kapışacak olan Turuncu-Lacivretliler, 33. haftada şampiyonluk yolundaki rakibi G.Saray ile deplasmanda karşılaşacak ve Alanyaspor’la sezonu noktalayacak.
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