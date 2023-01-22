Lider Boston Celtics seriyi 9 maça çıkardı

Sezonun 35'inci, üst üste 9'uncu galibiyetini alan Celtics'te Jaylen Brown 27 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, Grant Williams 25 sayı ve 5 ribaunt, Malcolm Brogdon 23 sayı ve 7 ribauntla galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Bu sezon 27. kez kaybeden Raptors'ta Pascal Siakam 29 sayı, 10 asist ve 9 ribaunt, Gary Trent 22 sayı ve 5 ribaunt, Precious Achiuwa 17 sayı ve 11 ribauntluk performans sergiledi.

SONUÇLAR

NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:



Toronto Raptors-Boston Celtics: 104-106

Washington Wizards-Orlando Magic: 138-118

Atlanta Hawks-Charlotte Hornets: 118-122

Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 114-102

Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 113-104

Phoenix Suns-Indiana Pacers: 112-107

Sacramento Kings-Philadelphia 76ers: 127-129