Lider Erzurumspor, Vanspor'u 3-0'la devirdi: Üst üste 11. galibiyet

Trednyol 1. Lig'in 28. haftasında lider Erzurumspor, Vanspor deplasmanına konuk oldu. Erzurumspor, Van Atatürk Stadyumu'ndaki maçı 3-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Erzurumspor'a galibiyeti getiren goller ikinci yarıda geldi.

Erzurumspor'un gollerini 52. dakikada Mustafa Fettahoğlu, 63. dakikada Martin Rodriguez ve 88. dakikada Yakup Kırtay attı.

LİGDE 11 MAÇLIK SERİ!

Erzurumspor, bu 3 puan ile birlikte ligdeki galibiyet serisine de devam etti. Aralık ayından bu yana yükselişe geçen ve 1. Lig'de lider durumda bulunan Erzurumspor, ligde arka arkaya 11. galibiyetini elde etti.

Erzurumspor, bu galibiyetle birlikte 1. Lig'de 60 puana yükseldi. Ligde üst üste ikinci mağlubiyetini alan Vanspor ise 38 puanda kaldı.

1. Lig'in lideri Erzurumspor, ligin gelecek haftasında sahasında Manisa FK'yı ağırlayacak. Vanspor, Pendikspor deplasmanına gidecek.