İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2026 Cumartesi / 13 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9493
  • EURO
    51,9846
  • ALTIN
    7435.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lider Erzurumspor, Vanspor'u 3-0'la devirdi: Üst üste 11. galibiyet
Spor

Lider Erzurumspor, Vanspor'u 3-0'la devirdi: Üst üste 11. galibiyet

Erzurumspor, Trednyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Vanspor'u 3-0 mağlup ederek arka arkaya 11. galibiyetini elde etti.

HABER MERKEZİ28 Şubat 2026 Cumartesi 15:43 - Güncelleme:
Lider Erzurumspor, Vanspor'u 3-0'la devirdi: Üst üste 11. galibiyet
ABONE OL

Trednyol 1. Lig'in 28. haftasında lider Erzurumspor, Vanspor deplasmanına konuk oldu. Erzurumspor, Van Atatürk Stadyumu'ndaki maçı 3-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Erzurumspor'a galibiyeti getiren goller ikinci yarıda geldi.

Erzurumspor'un gollerini 52. dakikada Mustafa Fettahoğlu, 63. dakikada Martin Rodriguez ve 88. dakikada Yakup Kırtay attı.

LİGDE 11 MAÇLIK SERİ!

Erzurumspor, bu 3 puan ile birlikte ligdeki galibiyet serisine de devam etti. Aralık ayından bu yana yükselişe geçen ve 1. Lig'de lider durumda bulunan Erzurumspor, ligde arka arkaya 11. galibiyetini elde etti.

Erzurumspor, bu galibiyetle birlikte 1. Lig'de 60 puana yükseldi. Ligde üst üste ikinci mağlubiyetini alan Vanspor ise 38 puanda kaldı.

1. Lig'in lideri Erzurumspor, ligin gelecek haftasında sahasında Manisa FK'yı ağırlayacak. Vanspor, Pendikspor deplasmanına gidecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Neye uğradığını şaşırdı: Oluşan çukur araçları adeta yuttu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.