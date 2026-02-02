İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2026 Pazartesi / 15 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4988
  • EURO
    51,6412
  • ALTIN
    6488.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lider Fenerbahçe Beko, yarın İspanya deplasmanında
Spor

Lider Fenerbahçe Beko, yarın İspanya deplasmanında

EuroLeague'in 26. haftasında Fenerbahçe Beko yarın deplasmanda İspanyol temsilcisi Barcelona ile mücadele edecek.

AA2 Şubat 2026 Pazartesi 10:56 - Güncelleme:
Lider Fenerbahçe Beko, yarın İspanya deplasmanında
ABONE OL

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin 26. haftasında yarın deplasmanda İspanya'nın Barcelona ekibiyle karşılaşacak.

Palau Blaugrana Salonu'ndaki karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

Ligde oynadığı son 9 karşılaşmada 8 galibiyet elde eden ve üst üste 4 mücadeleyi kazanan sarı-lacivertli ekip, son maçında Anadolu Efes'i 79-62 mağlup etti.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, bir maç eksiğiyle ligde lider durumda bulunuyor.

Fenerbahçe Beko, geride kalan 24 karşılaşmada 17 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-lacivertli ekip Ataşehir'de Barcelona'yı 72-71 yenmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.