Lider Fenerbahçe, BOTAŞ'a şans tanımadı

31 Aralık 2021 Cuma 15:56 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 15:56

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda BOTAŞ ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Fenerbahçe Öznur Kablo 90-80 kazandı.

2021 yılında ligde oynadığı 32 maçın 31'ini kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo, bu sezon ise 11. galibiyetini alarak zirvedeki yerini korudu. BOTAŞ ise 7. yenilgisini yaşadı.

Salon: Ankara DSİ

Hakemler: Aytuğ Ekti, Burak Durmuş, Gürkan Demir

BOTAŞ: Ayşe Cora 25, Davis 14, Dubljevic 13, Jurjane 13, Tilbe Şenyürek 15, Ceren Gökdemir, Prezelj, Sehernaz Çidal, Işılay Eğin

Fenerbahçe Öznur Kablo: Mc Bride 25, Iagupova 10, Olcay Çakır Turgut 2, Bazoukou 23, Tuğçe Canıtez 19, Sabally 5, Şerife Alperi Onar 5, Banu Şimşek 1, Ayşe Yılmaz

1. Periyot: 20-25

Devre: 37-53

3. Periyot: 61-73

Beş faulle oyundan çıkan: 38.09 Bazoukou (Fenerbahçe Öznur Kablo)