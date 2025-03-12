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Spor

Lider Galatasaray, Antalyspor maçına hazırlanıyor

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

AA12 Mart 2025 Çarşamba 23:09 - Güncelleme:
Lider Galatasaray, Antalyspor maçına hazırlanıyor
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Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 14 Mart Cuma günü Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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