Lider Galatasaray, Antalyspor maçına hazırlanıyor

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 14 Mart Cuma günü Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.