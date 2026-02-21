Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 21 Şubat Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği 90 dakikada Furkan Ürün ve Samet Çavuş yardımcı hakem olarak görev yapacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Nagalo, Adil, Arif, Deniz, Melih, Berkan, Olaigbe, Kramer, Muleka.

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Eren, Sara, Torreira, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi.

Ligde geride kalan 22 haftalık bölümde 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 55 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider girdi.

İyi bir sezon geçirmeyen Konyaspor ise 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgiyle 20 puan topladı. Yeşil-beyazlı ekip, 23. hafta öncesinde 14. sırada yer aldı.

İki takım arasında sezonun 6. haftasında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI SARI KART CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Tecrübeli savunma oyuncusu, yarınki maçta sarı kart görmesi durumunda 24. haftadaki Corendon Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

LİGDE 10 MAÇTIR MAĞLUP OLMUYOR

Galatasaray, Süper Lig'deki son 10 karşılaşmada yenilmedi.

Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 kaybederek yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki 10 müsabakada 8 kez kazandı. "Cimbom" bu süreçte 2 de beraberlik yaşadı.

Galatasaray, söz konusu dönemde Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor, Kasımpaşa, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor ve ikas Eyüpspor'u mağlup ederken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 30 kez rakip fileleri havalandırırken 9 gol yedi.