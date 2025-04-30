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Spor

Lider Galatasaray, Sivasspor mesaisinde

Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

AA30 Nisan 2025 Çarşamba 20:57 - Güncelleme:
Lider Galatasaray, Sivasspor mesaisinde
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Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 3 Mayıs Cumartesi günü sahasında Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 10'a 2 pas ve koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma ve 4'e 4 oyun çalışmasının ardından 4 takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarınki idmanla Sivasspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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