Lider Giresunspor'dan Menemenspor'a farklı tarife

31 Ocak 2021 Pazar 15:39 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 15:39

TFF 1'inci Lig'de liderlik koltuğunda oturan Giresunspor, İzmir'de rahat kazandı. Menemenspor'a konuk olan yeşil-beyazlılar rakibini 4-0 yenerek şampiyonluk yarışında bir engeli daha aştı. Maçın 28'inci dakikasında Eren skoru değiştirdi, 44'te Sergen farkı 2'ye çıkardı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Giresunspor 49'da Balde ile bir gol daha bulurken, 66'da Junior golleri dörtledi. Menemenspor'da yeni transfer Zenke 74'te kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Giresunspor 41 puana yükseldi, Menemenspor ise 19 puanda kaldı.

Ligde üst üste 8. galibiyetini alan Giresunspor, yenilmezlik serisini de 12 maça çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada Giresunspor’da Erol Can, ceza sahası yayı önünden şutunu gönderdi ancak top az farkla üstten auta çıktı.

11'inci dakikada Menemenspor’da Rasheed, sol kanattan topu getirip içeri çevirdi, topla buluşan Anaane, şutunu attı ancak top kalenin üstünden auta çıktı.

28'inci dakikada Hüsamettin Tut’un soldan attığı pasla ceza sahası içerisinde topla buluşan Eren Tozlu, takımını öne geçiren golü kaydetti: 0-1.

44'üncü dakikada Giresunspor’un kullandığı kornerde top kale önünde karambolde kaldı, topa dokunan Sergen Piçinciol farkı 2’ye çıkardı: 0-2.

49'uncu dakikada Serginho’nun pasıyla sağ kanattan ceza sahası içine giren Balde, meşin yuvarlağı kalecinin yanından ağlarla buluşturdu: 0-3.

66'ncı dakikada sol kanattan yüklenen Giresunspor’da Serginho topla birlikte ceza sahasına girerek sol çaprazdan yaptığı plase vuruşla toplu ağlara gönderdi: 0-4.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Caner Ak, Mehmet Yıldırım, Furkan Ürün

Menemenspor: Fatih Demirlek, Yusuf Talum, Rıdvan Koçak, Domgjonas, Emre Batuhan Adıgüzel, Mohamed (Dk. 46 Zenke), Tayfun Aydoğan (Dk 62 Bekir Can Sönmez), Adamu (Dk. 73 Okan Yılmaz), Şeref Özcan (Dk. 59 Mehmet Aytemiz), Tidjani (Dk. 46 Alaattin Hamza Ok), Akanbi

Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Sadi Karaduman, Hüsamettin Tut, Serginho (Dk. 75 Milinkovic), Mehmet Taş (Dk. 81 Kerem Kalafat), Erol Can Akdağ, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 62 Traore), Eren Tozlu (Dk. 46 Uzodimma), Balde (Dk. 81 Muhammed Ertürk)

Goller: Dk. 28 Eren Tozlu, Dk. 44 Sergen Piçinciol, Dk. 49 Balde, Dk. 66 Serginho (Giresunspor)

Kırmızı kart: Dk. 74 Zenke (Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Domgjonas, Dk. 30 Tidjani, Dk. 33 Yusuf Talum, Dk. 46 Tayfun Aydoğan (Menemenspor), Dk. 90+3 Hayrullah Bilazer (Giresunspor)