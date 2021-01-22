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Spor

Lider, Göztepe hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 21. haftasında 24 Ocak Pazar günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA22 Ocak 2021 Cuma 14:53 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 14:53
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Ligin 20. haftasında dün konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenerek liderliğini sürdüren siyah-beyazlı ekip, Göztepe ile Vodafone Park'ta oynayacağı maç öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapıldı.

Fatih Karagümrük müsabakasında oynayan futbolcular, yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise idmana ısınma ve istasyon koşuları, açma germe hareketleriyle başladı. Pas, 5'e 2 top kapma, dar alan oyunlarıyla devam eden antrenman, yarı sahadaki çift kale maç ve ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayarak kampa girecek.

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