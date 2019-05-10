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Lider G.Saray, Rize virajında! Muhtemel 11’ler…

Beşiktaş’ı yenerek averajla zirveyi ele geçiren Cim-Bom, Çaykur Rize’ye konuk oluyor. Saat 16.00’daki kritik mücadeleyi Serkan Çınar yönetecek.

  • Star Spor
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LİDER Galatasaray, Süper Lig’in 32. haftasında bugün deplasmanda Çaykur Rizepor’la karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Serkan Çınar yönetecek. Derbide Beşiktaş’a karşı aldığı galibiyetle averajla zirveyi ele geçiren Sarı-Kırmızılılar, ikinci yarının formda ekiplerinden Rize’yi yenerek şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Aslan’da Belhanda cezalı, Mitroglou’nun da sakatlığı var. Ayrıca Emre Akbaba, Linnes ve Emre Taşdemir de sarı kart cezası sınırında. Ligde 17 haftadır kaybetmeyen ancak deplasmanda zorlanan Cim-Bom’un, geride kalan 35 maçta Ç.Rize’ye karşı galibiyetlerde 23-5 önde bulunuyor.

MUHTEMEL 11’LER:

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Azubike, Musa, Boldrin, M.Saymak, Azubike, Vedat Muriç

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Ndiaye, Donk, Fernando, Onyekuru, Feghouli, Diagne

AVM´de yürüyen merdiven dehşeti kamerada

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