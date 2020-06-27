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Spor

Lider Hatayspor'da iki eksik

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 30. haftasında evinde oynayacağı Balıkesirspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

IHA27 Haziran 2020 Cumartesi 16:05 - Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 16:05
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Hatayspor, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını Osman Çalğın Tesisleri’nde, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken, futbolcular daha sonra 5’e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Hatayspor’da hafta içi yapılan idmanda sol ön üst adalesinden zorlanmadan dolayı sakatlanan Helder Barbosa ve sarı kart cezalısı Strahil Popov Balıkesirspor maçı kadrosunda yer alamayacak.

Hatayspor, evinde oynayacağı Balıkesirspor ile yarın saat 17.30’da karşılaşacak.

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