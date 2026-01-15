İSTANBUL 12°C / 7°C
Spor

Lider Inter evinde hata yapmadı

Inter, Serie A'nın 20. haftasında konuk ettiği Lecce'yi 78. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

15 Ocak 2026 Perşembe 00:56
Lider Inter evinde hata yapmadı
İtalya Serie A'nın 20. hafta maçında Inter ile Lecce karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan maçı 1-0'lık skorla Inter kazandı.

Inter'e taraftarının önünde galibiyeti getiren golü 78. dakikada Francesco Pio Esposito kaydetti.

İtalyan ekibinin 20 yaşındaki genç forveti Francesco Pio Esposito, bu sezon 18. lig maçında, 3. kez fileleri havalandırdı.

Inter'de sakatlığı bulunan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

Bu galibiyetin ardından lider Inter puanını 46'ya yükseltti. Lecce 17 puanda kaldı.

İtalya Ligi'nde hafta sonu Inter, Udinese'ye konuk olacak. Lecce, Milan deplasmanına çıkacak.

