İSTANBUL 4°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2025 Perşembe / 22 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,3266
  • EURO
    38,0177
  • ALTIN
    3424.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lider Liverpool, Aston Villa deplasmanında 2 puan bıraktı
Spor

Lider Liverpool, Aston Villa deplasmanında 2 puan bıraktı

Liverpool, Premier Lig'in 29. hafta mücadelesinde konuk olduğu Aston Villa ile 2-2 berabere kaldı.

Haber Merkezi20 Şubat 2025 Perşembe 00:43 - Güncelleme:
Lider Liverpool, Aston Villa deplasmanında 2 puan bıraktı
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Aston Villa, Liverpool'u konuk etti.

Villa Park'ta oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Liverpool'un ilk golünü 29. dakikada Mohamed Salah kaydetti. Aston Villa'ya beraberliği getiren gol ise 38. dakikada Youri Tielemans'tan geldi. 45+3. dakikada ise Aston Villa'da Ollie Watkins, takımını öne geçiren golü attı ve ilk yarı, ev sahibinin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda dakikalar 61'i gösterirken Liverpoollu Trent Alexander-Arnold, golünü attı ve skor yeniden eşitlendi. Arnold'ın golünde asisti, ilk golün sahibi Salah yaptı.

Kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmayan mücadele, 2-2 berabere bitti.

Öte yandan 69. dakikada Liverpoollu Darwin Nunez'in boş kaleye kaçırdığı gol dikkat çekti.

Dominik Szoboszlai, ceza sahası içinde pasını verdi ve Nunez'i boş kale ile karşı karşıya bıraktı. Nunez, istediği vuruşu yapamadı ve top auta gitti.

Bu sonuçla birlikte liderlik koltuğunda oturan Liverpool, 61 puana yükseldi ve 1 maç eksiği olan en yakın rakibi Arsenal ile puan farkını 8'e yükseltti.

Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Aston Villa ise 39 puana ulaştı ve 9. sırada konumlandı.

Premier Lig'de bir sonraki hafta Liverpool, Manchester City'ye konuk olacak. Aston Villa ise Chelsea'yi ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.