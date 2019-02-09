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Lider Medipol Başakşehir sahasında Erzurumspor'u ağırlıyor! İşte muhtemel 11'ler...

Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

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3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.     
 
Ligde geride kalan 20 maçta 44 puan toplayan turuncu-lacivertliler, ikinci yarının ilk üç maçını kazanmayı başardı.     
Medipol Başakşehir, en yakın takipçisi Galatasaray'ın 8 puan önünde zirvede yer alıyor.      
 
Ligde oynadığı son 7 maçta kazanamayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 17 puan ve averajla 17. sırada bulunuyor. 
 
MUHTEMEL 11’LER
 
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Emre, Visca, Mossoro, Arda, Robinho
 
B.B. Erzurumspor: Sehic, Serkan, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, Taylan, Rashad Muhammed, Obertan, Edouk, Opseth
 

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