Lider Medipol Başakşehir sahasında Erzurumspor'u ağırlıyor! İşte muhtemel 11'ler...
Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Ligde geride kalan 20 maçta 44 puan toplayan turuncu-lacivertliler, ikinci yarının ilk üç maçını kazanmayı başardı.
Medipol Başakşehir, en yakın takipçisi Galatasaray'ın 8 puan önünde zirvede yer alıyor.
Ligde oynadığı son 7 maçta kazanamayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 17 puan ve averajla 17. sırada bulunuyor.
MUHTEMEL 11’LER
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Emre, Visca, Mossoro, Arda, Robinho
B.B. Erzurumspor: Sehic, Serkan, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, Taylan, Rashad Muhammed, Obertan, Edouk, Opseth
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