Lider Samsunspor, Altınordu'yu ağırlayacak

Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında yarın sahasında Altınordu ile karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Son olarak deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 17 maça çıkaran kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmalarda 12 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 41 puan topladı.

Altınordu maçını da kayıpsız geçmek isteyen Samsun ekibi, hem liderliği hem de yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Samsunspor'da milli takımlardaki Gaetan Laura, Emre Demir, sakatlığı bulunan Muhammet Ali Özbaskıcı, Barış Alıcı ve kırmızı kart cezalısı Zeki Yavru, Altınordu maçı kadrosunda yer alamayacak.