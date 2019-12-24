İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9427
  • EURO
    6,5975
  • ALTIN
    283.568
  • BIST100
    112175
Spor

Lider Sivasspor'dan Robinho harekatı

Sivasspor, Başakşehir’de şans bulmakta zorlanan eski yıldızı Robinho’yu devre arasında yine kadrosuna katmak istiyor.

24.12.2019  09:42 - Güncelleme: 24.12.2019  09:42
Sivasspor, devrenin son maçında karşılaşacağı Göztepe’ye bilenirken bir yandan da transferde kolları sıvadı. Kırmızı-Beyazlılar’ın gündeminde eski yıldızı Robinho var.
 
Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın raporu doğrultusunda çalışmalara başlayan Kırmızı-Beyazlı yönetimin, Başakşehir’de şans bulamayan ve yolcular listesinde olan Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.
 
 Yiğidolar’da gösterdiği etkili performansla Başakşehir’e transfer yapan Robinho’nun bonservissiz bir şekilde takıma kazandırılması bekleniyor. Robinho’nun da Sivas’a dönmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında.
 
(Fanatik)
 

İsraftan bahseden İP´li vekil Lütfü Türkkan´ın evinde şatafatlı Noel eğlencesi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yardım istemişlerdi... 'Türkiye ile çatışmamız mümkün değil'
Yardım istemişlerdi... 'Türkiye ile çatışmamız mümkün değil'

Yardım istemişlerdi... 'Türkiye ile çatışmamız mümkün değil'

Kanal İstanbul'da kritik gelişme
Kanal İstanbul'da kritik gelişme

Kanal İstanbul'da kritik gelişme

Türkiye'de bir ilk... Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı
Türkiye'de bir ilk... Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Türkiye'de bir ilk... Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Trump'ın Türkiye notunda dikkat çeken S-400 detayı
Trump'ın Türkiye notunda dikkat çeken S-400 detayı

Trump'ın Türkiye notunda dikkat çeken S-400 detayı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.