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Spor

Lider Türk Telekom galibiyet serisini sürdürüyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. hafta mücadelesinde sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i ağırlayan Türk Telekom rakibini 82-71'lik skorla mağlup etti.

AA8 Mayıs 2023 Pazartesi 00:16 - Güncelleme:
Lider Türk Telekom galibiyet serisini sürdürüyor
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Türk Telekom, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 82-71 yendi.

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, İsmail Binbir

Türk Telekom: Rıdvan Öncel 12, Grant 10, Erkan Yılmaz 7, Bouteille 12, Jones 14, Boran Güler, Semih Erden, Berk Demir 13, Taylor 11, Sestina 3

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Arca Tülüoğlu 6, Harrison 1, Rogkavopoulos 7, Ayberk Olmaz 3, Rathan 16, Muhammed Doğan Şenli 4, Altan Erol 2, Hamilton 10, Harris 22

1. periyot: 23 - 13

Devre: 39 - 30

3. periyot: 58 - 47

  • Türk Telekom
  • Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket
  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

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