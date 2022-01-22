Lider Ümraniyespor, Menemenspor sınavını kayıpsız geçti

22 Ocak 2022 Cumartesi 16:11 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 16:11

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor, sahasında Menemenspor'u 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Alim'in ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği sert şutu kaleci Batuhan soluna uzanarak kornere çeldi.

24. dakikada Kartal Kayra'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanında savunmada Mazlum'dan seken topu sol çaprazda direk dibinde önünde bulan Camara'nın müsait pozisyondaki dokunuşu ağlara gitti. 1-0

45+1. dakikada Kartal Kayra'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına gelen ortaya ön direkte iyi yükselen Bammou'nun kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.

53. dakikada Bammou'nun ceza sahası içi sağ tarafında son çizgiye inmeden yerden içeriye çevirdiği top savunmaya da çarparak penaltı noktasının gerisindeki Onur'un önünde kaldı. Bu oyucunun rakibini çalımladıktan sonra çektiği şey filelerle buluştu. 2-0

69. dakikada Cem'in pasında ceza sahası çizgisi üzeri hafif sağ çaprazda topla buluşan Ahmet, yaptığı plase vuruşla farkı 1'e indiren golü attı. 2-1

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Burak Pakkan, Mehmet Ali Akkor, Abdullah Uğur Sarı

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun (Dk. 83 Faruk Can Genç), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 71 Del Valle), Onur Ayık (Dk. 83 Denizhan Taşkan), Camara (Dk. 71 Napoleoni), Oğuz Gürbulak, Mrsic (Dk. 63 Serkan Göksu), Bammou

NasaDoge Menemenspor: Batuhan Şen, Sinan Akgöl, Mazlum Demir, Oğuzhan Çapar, Emre Adıgüzel, Cem Çelik (Dk. 86 Barwuah), Ahmet Aslan (Dk. 46 Himmet Ertürk), Gomes (Dk. 46 Gomis), Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 76 Emir Şenocak), Abdullah Aydın (Dk. 76 Emre Özer), Ahmet Sağat

Goller: Dk. 24 Camara, Dk. 53 Onur Ayık (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 69 Ahmet Sağat (NasaDoge Menemenspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+5 Mazlum Demir (NasaDoge Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 55 Mrsic, Dk. 87 Oğuz Gürbulak (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 81 Oğuzhan Çapar (NasaDoge Menemenspor)