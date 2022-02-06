Lider Ümraniyespor'a Bandırmaspor darbesi

6 Şubat 2022 Pazar 16:14 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 16:14

Spor Toto 1'inci Lig'in 2'üncü hafta mücadelesinde Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-0 yendi.

MAÇTAN DAKİKALAR

6'ncı dakikada Ümraniyespor, ceza alanı hemen dışından serbest vuruş kazandı. Karal Kayra'nın vuruşu barajdan kornere çıktı.

32'nci dakikada ceza alanı hemen dışında boşta kolan topla buluşan Bandırmaspor'da Keny, sağ ayağının içiyle harika bir vuruş yaparak topu kalecinin uzanamayacağı sol üst köşeye gönderdi. Bandırmaspor 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısını Bandırmaspor 1-0 galip kapattı.

54'ncü dakikada sağ kanattan Keny'in yaptığı ortaya kafasıyla vuran Doğan Can'ın vuruşu büyük farkla dışarı çıktı.

60'ıncı dakikada Guido Koçer'in yerde kalmasının ardından Bandırmaspor ceza alanı hemen dışından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Kerim, topu kalecinin uzanamayacağı sol üst köşeye gönderdi ve Bandırmaspor'u 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Royal Hastanesi Bandırmaspor, sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüseyin Aylak, Cem Özbay

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Santos, Lokman Gör, Mulumba, Guido Koçer (Dk. 71 Pucko), Kerim Avcı (Dk. 81 Landel), Kenny (Dk. 86 Osmajic), Okan Alkan (Dk.46 Alpay Koldaş), Mehmet Özcan, Doğan Can Davas (Dk. 86 Levent Ayçiçek), Caner Cavlun

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic (Dk. 68 Hasic), Alim Öztürk, Camara (Dk. 68 Del Valle), Bammou, Onur Ayık (Dk. 78 Atalay Babacan), Oğuz Gürbulak (Dk. 68 Serkan Göksu), Mrsic (Dk. 78 Emre Nefiz), Kartal Kayra Yılmaz, Glumac, Ercan Coşkun

Goller: Dk. 32 Keny, Dk.60 Kerim Avcı (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 90+2 Alpay Koldaş, Dk. 90+2 Caner Cavlun (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 57 Bammou, Dk. 73 Alim Öztürk, Dk. 85 Ercan Coşkun (Bereket Sigorta Ümraniyespor)