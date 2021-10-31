Lider Ümraniyespor'u 90+5'te Napoleoni kurtardı

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında lider Bereket Sigorta Ümraniyespor, Tuzlaspor'u konuk etti. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan müsabakadan ev sahibi takım 2-1 galip ayrıldı.
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Idrissa Camara ve 90+5'te Stefano Napoleoni attı. Tuzlaspor'da 16. dakikada Sedat Şahintürk'ün attığı gol yenilgiyi önleyemedi.
1. Lig'de Ümraniyespor puanını 27'ye çıkartarak liderliğini sürdürdü. 14 puanlı Tuzlaspor ise 7. sırada bulunuyor.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Yıldırım, Seyfettin Ünal
Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Serkan Göksu (Dk. 62 Kartal Kayra Yılmaz), Oğuz Gürbulak, Emre Gültekin (Dk. 80 Emre Nefiz), Onur Ayık (Dk. 62 Napoleoni), Del Valle (Dk. 80 Mrsic), Camara
Tuzlaspor: Mikulic, Samet Asatekin (Dk. 78 Gökhan Akkan), İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Rotman, Bardhi (Dk. 86 Diack), Tayfun Aydoğan, Sedat Şahintürk (Dk. 90+4 Onat Kutay Kurt), Ahmet Yazar (Dk. 86 Emre Can), Safa Kınalı (Dk. 78 Valente)
Goller: Dk. 6 Camara, Dk. 90+5 Napoleoni (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 16 Sedat Şahintürk (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 42 Serkan Göksu, Dk. 90+6 Napoleoni (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 81 Ahmet Yazar (Tuzlaspor)