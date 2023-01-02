İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2023 Pazartesi / 10 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7314
  • EURO
    20,0467
  • ALTIN
    1098.13
  • BIST100
    5628.33
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Liderlerin maçında kazanan Denver Nuggets
Spor

Liderlerin maçında kazanan Denver Nuggets

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı lideri Denver Nuggets, Doğu Konferansı'nın zirvesindeki Boston Celtics'i 123-111 yendi.

AA2 Ocak 2023 Pazartesi 11:42 - Güncelleme:
Liderlerin maçında kazanan Denver Nuggets
ABONE OL

NBA'e 3 karşılaşmayla devam edildi. Nuggets, seyircisi önünde oynadığı Celtics mücadelesini kazanarak son 10 maçında 8. galibiyetini aldı.

Nuggets'ın all-star pivotu Nikola Jokic 30 sayı, 12 ribaunt, 12 asistle "triple double"a imza attı. Bruce Brown 21 sayı, Aaron Gordon da 18 sayı, 7 asist, 6 ribauntluk katkıda bulundu.

Celtics cephesinde Jaylen Brown'ın 30 sayı, 8 ribaunt ve Jayson Tatum'ın 25 sayı, 7 ribaunt, 6 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

SONUÇLAR

Milwaukee Bucks-Washington Wizards: 95-118

Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 118-108

Denver Nuggets-Boston Celtics: 123-111

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.