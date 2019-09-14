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‘Liderliği istiyorum’

F.Bahçe Teknik Direktörü, güçlü rakipleri karşısında deplasmanda ilk dakikadan itibaren üstünlüğü ele almaları gerektiğini belirtip, “Hatasız oynayıp kazanmalı ve yeniden zirveye oturmalıyız” dedi.

  • Star Spor
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KANARYA’NIN Teknik Patronu Ersun Yanal, Alanyaspor maçıyla yatıp, kalkıyor. Süper Lig’e fırtına gibi girip 3’te 3 yapan Akdeniz temsilcisinin kasetlerini izleyip detaylı analizini çıkaran Fenerbahçe’nin tecrübeli hocası Yanal’ın, oyuncularıyla yaptığı son toplantıda onları uyarıp, “Rakibimize kaptırdığımız liderliği geri istiyorum” dediği öğrenildi.

OYUNUMUZU KABUL ETTİRELİM

Alanyaspor karşısında ilk dakikalardan itibaren üstünlüğü ele geçirmeleri gerektiğini belirterek şunları söylediği belirtildi: “Hatasız oynamalı, oyunumuzu rakibe kabul ettirmeliyiz. Önceki maçlarda olduğu gibi dikkatli olup işi ilk yarıdan kolaylamalıyız. Alacağımız 3 puan sezon sonuna kadar kalmayı planladığımız liderlik koltuğuna da tekrar oturmamızı sağlayacak, bunu unutmayın.”

DİRAR, FAS MAÇINA GİTMİYOR

Yanal’ın, Gazişehir ve Başakşehir’i yendiklerini, Trabzonspor maçında galibiyeti kaçırdıklarına da değinip, sözlerini şöyle bitirdiği ifade edildi: “Ben sizlere güveniyorum. Rakibin güçlü ve zayıf yanlarını sizlere anlattık. Pazartesi günü taraftarımızı sevindireceğinize inanıyorum.” Bu arada Nabil Dirar, 20 Eylül’deki Fas-İsrail maçına 21 Eylül’deki Ankaragücü maçı nedeniyle gitmeme kararı aldı.

Sokak ortasındaki bıçaklı kavga saniye saniye kaydedildi

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