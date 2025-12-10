İSTANBUL 13°C / 8°C
Spor

Liderliğini sürdürmek istiyor! Samsunspor'un rakibi AEK

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Samsunspor sahasında Yunan ekibi AEK'yı konuk edecek. Konferans Ligi'nde yoluna namağlup şekilde devam eden Samsunspor liderliğini sürdürmek istiyor. İşte detaylar...

10 Aralık 2025 Çarşamba 14:24

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında yarın sahasında Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Müsabakayı Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek. Pignard'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Aurelien Drouet ve Thomas Luczynski üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ruddy Buquet olacak.

LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Konferans Ligi'nde yoluna namağlup şekilde devam eden, topladığı 10 puanla 5. haftaya averajla lider olarak giren Samsunspor, AEK'yı yenerek ilk 8'i garantilemek istiyor.

Ligde Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, Ukrayna ekibi Dinoma Kiev ile Malta temsilcisi Hamrun'u ise sahasında 3-0'lık skorlarla yenen Samsunspor, İzlanda takımı Breidablik ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Samsun ekibi, grup aşamasındaki son maçını ise Almanya temsilcisi Mainz 05 ile yapacak.

SAKATLIKLARI GEÇEN NTCHAM, COULİBALY VE SATKA FORMA ŞANSI BEKLEYECEK

Konferans Ligi'ne kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği AEK maçında forma giyemeyecek.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları nedeniyle Breidablik karşısında görev yapamayan Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly ve Lubomir Satka iyileşti. Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis'in forma şansı vermesi halinde Ntcham, Coulibaly ve Satka, AEK karşısında formalarına kavuşacak.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlığı devam eden Afonso Sousa ile bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel, maçta görev alamayacak.

