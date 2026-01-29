İSTANBUL 15°C / 11°C
Spor

Lig aşaması sona erdi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde oluşan puan durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 haftalık lig aşaması bu gece oynanan maçlarla tamamlandı. Temsilcimiz Galatasaray'ın 20. sırada tamamladığı etapta oluşan puan durumu haberde....

HABER MERKEZİ29 Ocak 2026 Perşembe 01:25 - Güncelleme:
Lig aşaması sona erdi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde oluşan puan durumu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ederken, lig aşaması 8. hafta karşılaşmalarının ardından sona erdi. Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı turnuvada, ilk 8 maçın ardından oluşan puan durumu şu şekilde...

Devler Ligi'nde son hafta karşılaşmaları nefesleri keserken temsilcimiz Galatasaray, 10 puanla 20. sırada yer aldı.

İŞTE PUAN DURUMU

1- Arsenal: 24 puan

2- Bayern Münih: 21 puan

3- Liverpool: 18 puan

4- Tottenham: 17 puan

5- Barcelona: 16 puan

6- Chelsea: 16 puan

7- Sporting: 16 puan

8- Manchester City: 16 puan

9- Real Madrid: 15 puan

10- Inter: 15 puan

11- PSG: 14 puan

12- Newcastle: 14 puan

13- Juventus: 13 puan

14- Atletico Madrid: 13 puan

15- Atalanta: 13 puan

16- Leverkusen: 12 puan

17- Borussia Dortmund: 11 puan

18- Olympiakos: 11 puan

19- Club Brugge: 10 puan

20- Galatasaray: 10 puan

21- Monaco: 10 puan

22- Karabağ: 10 puan

23- Bodo: 9 puan

24- Benfica: 9 puan

25- Marsilya: 9 puan

26- Pafos: 9 puan

27- Union SG: 9 puan

28- PSV: 8 puan

29- Athletic Bilbao: 8 puan

30- Napoli: 8 puan

31- Kopenhag: 8 puan

32- Ajax: 6 puan

33- Eintracht Frankfurt: 4 puan

34- Slavia Prag: 3 puan

35- Villarreal: 1 puan

36- Kairat: 1 puan

