UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ederken, lig aşaması 8. hafta karşılaşmalarının ardından sona erdi. Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı turnuvada, ilk 8 maçın ardından oluşan puan durumu şu şekilde...
Devler Ligi'nde son hafta karşılaşmaları nefesleri keserken temsilcimiz Galatasaray, 10 puanla 20. sırada yer aldı.
İŞTE PUAN DURUMU
1- Arsenal: 24 puan
2- Bayern Münih: 21 puan
3- Liverpool: 18 puan
4- Tottenham: 17 puan
5- Barcelona: 16 puan
6- Chelsea: 16 puan
7- Sporting: 16 puan
8- Manchester City: 16 puan
9- Real Madrid: 15 puan
10- Inter: 15 puan
11- PSG: 14 puan
12- Newcastle: 14 puan
13- Juventus: 13 puan
14- Atletico Madrid: 13 puan
15- Atalanta: 13 puan
16- Leverkusen: 12 puan
17- Borussia Dortmund: 11 puan
18- Olympiakos: 11 puan
19- Club Brugge: 10 puan
20- Galatasaray: 10 puan
21- Monaco: 10 puan
22- Karabağ: 10 puan
23- Bodo: 9 puan
24- Benfica: 9 puan
25- Marsilya: 9 puan
26- Pafos: 9 puan
27- Union SG: 9 puan
28- PSV: 8 puan
29- Athletic Bilbao: 8 puan
30- Napoli: 8 puan
31- Kopenhag: 8 puan
32- Ajax: 6 puan
33- Eintracht Frankfurt: 4 puan
34- Slavia Prag: 3 puan
35- Villarreal: 1 puan
36- Kairat: 1 puan