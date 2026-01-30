UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maçlık lig aşaması sona erdi. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de yer aldığı organizasyonda, son hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şu şekilde...
İŞTE PUAN DURUMU
1- Lyon: 21 puan
2- Aston Villa: 21 puan
3- Midtjylland: 19 puan
4- Real Betis: 17 puan
5- Porto: 17 puan
6- Braga: 17 puan
7- Freiburg: 17 puan
8- Roma: 16 puan
9- Genk: 16 puan
10- Bologna: 15 puan
11- Stuttgart: 15 puan
12- Ferençvaroş: 15 puan
13- Nottingham Forest: 14 puan
14- Plzen: 14 puan
15- Kızılyıldız: 14 puan
16- Celta Vigo: 13 puan
17- PAOK: 12 puan
18- Lille: 12 puan
19- Fenerbahçe: 12 puan
20- Panathinaikos: 12 puan
21- Celtic: 11 puan
22- Ludogorets: 10 puan
23- Zagreb: 10 puan
24- Brann: 9 puan
25- Young Boys: 9 puan
26- Sturm Graz: 7 puan
27- FCSB: 7 puan
28- Go Ahead: 7 puan
29- Feyenoord: 6 puan
30- Basel: 6 puan
31- Salzburg: 6 puan
32- Rangers: 4 puan
33- Nice: 3 puan
34- Utrecht: 1 puan
35- Malmö: 1 puan
36- Maccabi: 1 puan
Alınan sonuçlar şöyle:
FCSB (Romanya) - Fenerbahçe: 1-1
Aston Villa (İngiltere) - Salzburg (Avusturya): 3-2
Basel (İsviçre) - Viktoria Plzen (Çekya): 0-1
Celtic (İskoçya) - Utrecht (Hollanda): 4-2
Genk (Belçika) - Malmö (İsveç): 2-1
Go Ahead Eagles (Hollanda) - Braga (Portekiz): 0-0
Kızılyıldız (Sırbistan) - Celta Vigo (İspanya): 1-1
Lille (Fransa) - Freiburg (Almanya): 1-0
Ludogorets (Bulgaristan) - Nice (Fransa): 1-0
Olimpik Lyon (Fransa) - PAOK (Yunanistan): 4-2
Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Bologna (İtalya): 0-3
Midtjylland (Danimarka) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-0
Nottingham Forest (İngiltere) - Ferencvaros (Macaristan): 4-0
Panathinaikos (Yunanistan) - Roma (İtalya): 1-1
Porto (Portekiz) - Rangers (İskoçya): 3-1
Real Betis (İspanya) - Feyenoord (Hollanda): 2-1
Sturm Graz (Avusturya) - Brann (Norveç): 1-0
Stuttgart (Almanya) - Young Boys (İsviçre): 3-2