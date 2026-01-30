İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2026 Cuma / 12 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4667
  • EURO
    52,199
  • ALTIN
    7601.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lig aşaması tamamlandı! Avrupa Ligi'nde puan durumu...
Spor

Lig aşaması tamamlandı! Avrupa Ligi'nde puan durumu...

UEFA Avrupa Ligi'nde 8 haftalık lig aşaması sona erdi. Fenerbahçe'nin 12 puanla 19. sırada yer aldığı etapta oluşan puan durumu haberde...

HABER MERKEZİ30 Ocak 2026 Cuma 01:26 - Güncelleme:
Lig aşaması tamamlandı! Avrupa Ligi'nde puan durumu...
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maçlık lig aşaması sona erdi. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de yer aldığı organizasyonda, son hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şu şekilde...

İŞTE PUAN DURUMU

1- Lyon: 21 puan

2- Aston Villa: 21 puan

3- Midtjylland: 19 puan

4- Real Betis: 17 puan

5- Porto: 17 puan

6- Braga: 17 puan

7- Freiburg: 17 puan

8- Roma: 16 puan

9- Genk: 16 puan

10- Bologna: 15 puan

11- Stuttgart: 15 puan

12- Ferençvaroş: 15 puan

13- Nottingham Forest: 14 puan

14- Plzen: 14 puan

15- Kızılyıldız: 14 puan

16- Celta Vigo: 13 puan

17- PAOK: 12 puan

18- Lille: 12 puan

19- Fenerbahçe: 12 puan

20- Panathinaikos: 12 puan

21- Celtic: 11 puan

22- Ludogorets: 10 puan

23- Zagreb: 10 puan

24- Brann: 9 puan

25- Young Boys: 9 puan

26- Sturm Graz: 7 puan

27- FCSB: 7 puan

28- Go Ahead: 7 puan

29- Feyenoord: 6 puan

30- Basel: 6 puan

31- Salzburg: 6 puan

32- Rangers: 4 puan

33- Nice: 3 puan

34- Utrecht: 1 puan

35- Malmö: 1 puan

36- Maccabi: 1 puan

Alınan sonuçlar şöyle:

FCSB (Romanya) - Fenerbahçe: 1-1

Aston Villa (İngiltere) - Salzburg (Avusturya): 3-2

Basel (İsviçre) - Viktoria Plzen (Çekya): 0-1

Celtic (İskoçya) - Utrecht (Hollanda): 4-2

Genk (Belçika) - Malmö (İsveç): 2-1

Go Ahead Eagles (Hollanda) - Braga (Portekiz): 0-0

Kızılyıldız (Sırbistan) - Celta Vigo (İspanya): 1-1

Lille (Fransa) - Freiburg (Almanya): 1-0

Ludogorets (Bulgaristan) - Nice (Fransa): 1-0

Olimpik Lyon (Fransa) - PAOK (Yunanistan): 4-2

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Bologna (İtalya): 0-3

Midtjylland (Danimarka) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-0

Nottingham Forest (İngiltere) - Ferencvaros (Macaristan): 4-0

Panathinaikos (Yunanistan) - Roma (İtalya): 1-1

Porto (Portekiz) - Rangers (İskoçya): 3-1

Real Betis (İspanya) - Feyenoord (Hollanda): 2-1

Sturm Graz (Avusturya) - Brann (Norveç): 1-0

Stuttgart (Almanya) - Young Boys (İsviçre): 3-2

ÖNERİLEN VİDEO

Müşteri kılığında kuyumcu soygunu: Olay anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.