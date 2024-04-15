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Spor

Lig bitimi imzalar atılacak! Beşiktaş'ta 2 isim öne çıkıyor

Beşiktaş alınan kötü sonuçların ardından Fernando Santos ile yolları ayırdı. Teknik direktör arayışlarına başlayan siyah beyazlılarda iki isim ön plana çıkıyor. Beşiktaş anlaşma sağlaması halinde Sergen Yalçın veya Şenol Güneş ile lig bitiminde masaya oturacak. İşte detaylar...

Sabah15 Nisan 2024 Pazartesi 09:26 - Güncelleme:
Lig bitimi imzalar atılacak! Beşiktaş'ta 2 isim öne çıkıyor
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Fernando Santos ile yollarını ayıran ve takımı sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe'ye emanet eden Beşiktaş yönetimi, önümüzdeki sezon için teknik adam arayışlarına hemen başladı.

İKİ İSİM ÖNE ÇIKTI

Yönetimin yaptığı toplantıda birçok hoca gündeme geldi ama öne çıkan iki isim Sergen Yalçın ile Şenol Güneş oldu.

Siyah-beyazlı ekibi daha önce çalıştıran ve şampiyonluğa ulaştıran Sergen Yalçın ile ilk görüşme yapılması üzerinde ortak görüş bildirildi. Şu anda Antalyaspor'u çalıştıran tecrübeli hoca ile kısa sürede masaya oturulması planlanıyor.

LİG BİTİMİ İMZA ATILACAK

Eğer Yalçın ile anlaşma sağlanamazsa bu kez Şenol Güneş ile masaya oturulacak. Şu anda boşta olan 71 yaşındaki teknik adam, Ekim 2023'te siyah-beyazlılara veda etmişti.

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş ile 1, Şenol Güneş'in de 2 şampiyonluğu bulunuyor. Her iki çalıştırıcının da taraftarın istediği isimler olduğu biliniyor. Siyah-beyazlı yönetimin önceliği takımı önümüzdeki sezon bu iki teknik adamdan birine emanet etmek. Süper Lig'de sezonun bitmesinin hemen ardından da hoca sorununun hemen çözülmesi ve ona göre transferler yapılması planlanıyor.

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