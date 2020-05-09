'Lig bittikten sonra Sinan Gümüş'ün transferi için görüşeceğiz'

AA 09 Mayıs 2020 Cumartesi 11:54 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 11:54

Fraport TAV Antalyaspor'un ara transfer döneminde Genoa'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü oyuncu, yeni takımıyla Süper Lig'de 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta toplam 644 dakika süre aldı ve 3 gol attı.

Gümüş, Antalyaspor'da ilk resmi maçına Süper Lig'in 19. haftasında dış sahada Denizli deplasmanında çıktı. Kırmızı-beyazlı ekibin 3-0 kazandığı bu mücadelede 78 dakika forma giyen Sinan Gümüş, ligde İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor'a karşı sahada kaldı.

Sinan Gümüş, kupada ise Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor ile oynanan karşılaşmalarda formasını terletti.

SİNAN'IN FORMA GİYDİĞİ MAÇLAR KAYBEDİLMEDİ



Ligin 21. haftasında deplasmanda Kayserispor'a karşı 2-2 sona eren maçta kırmızı-beyazlı takımla ilk golünü kaydeden Gümüş, bir sonraki hafta iç sahada 3-1 kazandıkları Kasımpaşa mücadelesinde ise takımının iki golüne imza attı.

Antalyaspor formasıyla çıktığı lig maçlarında takımıyla yenilgi yaşamayan Sinan, kendi performansıyla da ayrıca dikkatleri üzerine çekti.

Antalyaspor Kulübü, Fenerbahçe ile Yunanistan ekibi Olimpiakos'un transfer listesinde olduğuna dair haberlerin çıktığı Gümüş'ün bonservisini kulübünden almak istiyor.

SÜĞLÜN: "SİNAN, BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR OYUNCU"



Kulübün basın sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sinan Gümüş'ün kendileri için çok değerli bir oyuncu olduğunu belirtti.

Sinan'ın bonservisini almak istediklerini bildiren Süğlün, "Biz onu her zaman kazanmak istediğimizi söyledik. Başkanımız da bununla ilgili daha önce bir açıklama yaptı. Ligler tamamlandıktan sonra görüşülebilecek bir süreç diye düşünüyorum. O yüzden Sinan'ın gelmesiyle ilgili Antalyaspor'un büyük isteği var. Kendisi de çok istiyor." ifadelerini kullandı.