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Spor

Belçika Futbol Federasyonu ligi iptal etti Club Brugge'u şampiyon ilan etti

Koronavirüs sebebiyle askıya alınan Belçika Jupiler Pro League sona erdirildi. Alınan karar doğrultusunda mevcut lider Club Brugge şampiyon ilan edildi. Öte yandan bu sezon ligden takım düşürülmeyecek ve gelecek sezon 18 takımla oynanacak.

02 Nisan 2020 Perşembe 18:40 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 18:40
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Belçika Futbol Federasyonu, sezonun geri kalan maçlarının oynanmayacağını ve mevcut lider Club Brugge'un şampiyon ilan edildiğini açıkladı.

NORMAL SEZONUN BİTİMİNE 1 HAFTA KALMIŞTI

16 takımın bulunduğu Belçika Ligi'nde 70 puanlı Club Brugge, en yakında takipçisi Gent'in 15 puan önünde lider bulunuyor.

Ligler askıya alınmadan önce 30 haftalık normal sezonun bitimine 1 hafta kalmıştı. Statü gereği Belçika'da ligi ilk 4 sırada bitiren takımlar play-off oynuyor ve şampiyon bu maçların ardından belli oluyor.

Alınan karar sonrası bu play-off maçlarının oynanmamasına ve Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesine karar verildi.

KÜME DÜŞME YOK

Öte yandan ligden takım düşürülmeyecek ve gelecek yıl lig 18 takımla oynanacak.

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