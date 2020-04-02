02 Nisan 2020 Perşembe 18:40 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 18:40

Belçika Futbol Federasyonu, sezonun geri kalan maçlarının oynanmayacağını ve mevcut lider Club Brugge'un şampiyon ilan edildiğini açıkladı.

NORMAL SEZONUN BİTİMİNE 1 HAFTA KALMIŞTI

16 takımın bulunduğu Belçika Ligi'nde 70 puanlı Club Brugge, en yakında takipçisi Gent'in 15 puan önünde lider bulunuyor.

Ligler askıya alınmadan önce 30 haftalık normal sezonun bitimine 1 hafta kalmıştı. Statü gereği Belçika'da ligi ilk 4 sırada bitiren takımlar play-off oynuyor ve şampiyon bu maçların ardından belli oluyor.

Alınan karar sonrası bu play-off maçlarının oynanmamasına ve Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesine karar verildi.

KÜME DÜŞME YOK

Öte yandan ligden takım düşürülmeyecek ve gelecek yıl lig 18 takımla oynanacak.