11 Mayıs 2020 Pazartesi 23:17 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 23:17

Oynamak istemeyenlerin maaşlarından vazgeçmesi gerektiğini kaydeden Erman Toroğlu, "Bazı teknik direktör ve futbolcular 'ligler oynanmasın' diyor. O zaman bu arkadaşların hiç birisi maddi olarak futboldan alacakları paraları almasınlar, hepsi silsinler.



Ne zaman başlayacaksa, başlayana kadar paralarını almasınlar. Düşürsünler paralarını. Hem şöfor koltuğu olsun, hem 1 lira olsun, hem evin önünde ineyim. Ne kadar güzel ya. Almanya'da, İngiltere'de başlıyorsa, belli şeyler yapılıyorsa, bizde de oynanacak" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE YÜZ DENMEDEN BAŞLAMAZ"

Son kararı devletin vereceğini de vurgulayan yorumcu, "Sağlık Bakanlığının yüzde yüz desteği olmadan, yüzde 99 değil, futbol başlamaz. Bu işin kararını verecek olan, sonunda hükümettir. Başka şansımız yok. Yarın ters bir şey olursa, hükümetten sorulacaktır bu işler. Bugün Almanya, İtalya, İngiltere başlıyorsa bizde de başlayacak. İstemeyenler oynamazlar. Mahallede vardı ya, benim topumu verin, oynamayacağım diyenler, istemeyen parasını almadan gider." diye konuştu.