Lig Yönetim Kurulu onay verdi! Yunanistan'da futbol yeniden başlıyor

18 Mayıs 2020 Pazartesi 20:19 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 20:19

Yunanistan'da Lig Yönetim Kurulu'nun bugünkü telekonferans toplantısında kulüp temscilerinden görüş alındı. Toplantı sonucunda oy birliğiyle sezonun devamı yönünde karar alındı.

Lig yönetimi başkanı tarafından sunulan teklif kulüpler tarafından kabul edildi. Sezonun 19 Temmuz'da noktalanacağı açıklandı.

OY BİRLİĞİ İLE DEVAM KARARI

Yunanistan'da lig yönetimi ve kulüp temsilcileriyle yapılan video konferans toplantıda kulüplerin sezona devam etmek istedikleri yönünde oy birliğine varıldı. Lig yönetimi, güvenlik tedbirleri kapsamında sezonun 6-7 Haziran tarihinde başlatılması yönünde fikir sundu ve bu öneri kulüpler tarafından kabul edildi.