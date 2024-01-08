Kariyerinde ilk kez hat-trick yapan Cengiz, Taner Gülleri'den bu yana (2009 G.Saray maçı) ligde ilk kez 4 gol atan Türk oyuncu oldu.

İsmail Kartal yönetiminde deplasmanda oynadığı son 23 Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe, (17G 6B), tarihindeki en uzun serisini yaşıyor.

İstanbulspor'a konuk olduğu son 10 Süper Lig maçının sekizini kazanan Fenerbahçe, toplam 23 gol attı.

Dusan Tadic, bu sezon kullandığı 11 penaltının 4'ünü değerlendiremedi.

CENGİZ'DEN ALINAN KEYİF

Fenerbahçe sosyal medya hesaplarının paylaşımlarını Cengiz Ünder süsledi. İlk golden sonra art arda gönderiler yayınlayan sarı lacivertlilerin "Cengiz'in füzesine Crespo gibi tepki verenler burada mı?" ve "Bu maçta Cengiz Ünder'i izlerken aldığımız keyif" notlarının yer aldığı paylaşımları taraftarlar etkileşim yağmuruna tuttu.

20 BİN KİŞİ VARDI

Mert Müldür: "20 bin taraftarımız vardı burada. Onlara teşekkür ediyoruz. Daha fazla atabilirdik. Son vuruşlarda konsantrasyon eksikliği vardı. İnşallah böyle devam ederiz. Cengiz'i tebrik ediyorum, çok iyi bir maç çıkardı. Benim sakatlığım vardı, 1 sene oynamadım. 2 tane 90 dakika oynadım. Daha iyi olacağım ve çok çalışıp iyi oynayacağım."

PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK BİZDE

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, skordan memnun olduğunu ancak verilen pozisyonlara bakacaklarını söyledi: "Takımımın coşkusu beni mutlu ettik. Kaçan penaltı var, direkten dönen var, tartışılan 1-2 penaltı pozisyonu var. Cengiz'in golü bizi mutlu etti. Gol kaçırdıkça yüklendik ve pozisyon verdik. Normalde bu kadar fırsat vermiyorduk. Bu maçı analiz edeceğiz oyuncularımızla. Gol opsiyonlarımızı artırıyoruz. Lider kim? Biz! Psikolojik üstünlük kimde? Bizde! Çarşamba günü oynayacağımız maçın hazırlıklarına hemen başlayacağız. Kazanmak için güçlü oyun ve gol atmak gerekiyor. Goller için hücum opsiyonlarımızı artırıyoruz. Burada ise 2 yeni opsiyon kattık."