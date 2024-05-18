Ligde bu da yaşandı! Hakem futbolcuya faul yaptı

Beşiktaş - Hatayspor maçında futbol sahalarında nadir görünen bir olay yaşandı.

Taç çizgisi kenarında Milot Rashica ile mücadele eden Hataysporlu Burak Yılmaz, taç çizgisi kenarında topu oyunda tutmak isterken yardımcı hakem İbrahim Çağlar Uyarcan ile çarpıştı. Hakem Uyarcan, Burak Yılmaz'dan kaçınmak için zıpladı, yere inerken Burak Yılmaz'ın aşil tendonuna bastı.

Mücadeleyi bein Sports yayınında yorumlayan eski teknik direktör Ersun Yanal 'Net bir kırmızı kart' yorumunda bulundu.

Burak Yılmaz, tedavi gördükten sonra oyuna devam edebildi.