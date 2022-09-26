Ligde dibe demir atan Denizlispor'da Mesut Bakkal'a başkan desteği

Kötü gidişatı masaya yatıran Mehmet Uz, "Lige iyi başlayamasak da biz iyi bir takımız. Transfer yasağı nedeniyle kadromuza takviyeler yapamadık, bu zor bir durum. Hocamızın kadroda hamle şansı az, bunun da farkındayız. Biz Mesut Bakkal hocamıza inanıyoruz. Eleştiriler mutlaka olacak ama biz yolumuza bakacağız. Mesut hocamıza olan güvenimizi kendisine de ilettik. Herkes işine odaklanmalı. Mutlaka kötü günler geride kalacaktır" diye konuştu.

Denizlispor milli aranın ardından bu hafta Erzurumspor FK deplasmanına çıkacak.