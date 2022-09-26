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Spor

Ligde dibe demir atan Denizlispor'da Mesut Bakkal'a başkan desteği

Spor Toto 1. Lig'de ilk 6 hafta sonunda 2 puan toplayıp dibe demir atan Altaş Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz, teknik direktör Mesut Bakkal'a sahip çıktı.

DHA26 Eylül 2022 Pazartesi 12:18 - Güncelleme:
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Kötü gidişatı masaya yatıran Mehmet Uz, "Lige iyi başlayamasak da biz iyi bir takımız. Transfer yasağı nedeniyle kadromuza takviyeler yapamadık, bu zor bir durum. Hocamızın kadroda hamle şansı az, bunun da farkındayız. Biz Mesut Bakkal hocamıza inanıyoruz. Eleştiriler mutlaka olacak ama biz yolumuza bakacağız. Mesut hocamıza olan güvenimizi kendisine de ilettik. Herkes işine odaklanmalı. Mutlaka kötü günler geride kalacaktır" diye konuştu.

Denizlispor milli aranın ardından bu hafta Erzurumspor FK deplasmanına çıkacak.

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