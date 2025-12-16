Siyah beyazlı ekip, ligde oynanan 16 maçın sadece 3'ünde kalesini gole kapattı.

Beşiktaş, deplasmanda oynadığı Zecorner Kayserispor, TÜMOSAN Konyaspor ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmalarını gol yemeden tamamladı. Diğer 13 maçta ise Sergen Yalçın'ın ekibi, rakiplerine engel olamadı.

Siyah beyazlılar ligde 16 hafta geride kalırken bu süreçte kalesinde 22 gol gördü.

BEŞİKTAŞ'TA SAVUNMA ALARM VERİYOR

Beşiktaş ligde fileleri en çok sarsılan 7'nci takım konumunda.

Siyah beyazlı ekipten daha fazla gol yiyen takımlar ise Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor, Hesap.com Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Gaziantep Futbol Kulübü .