16 Aralık 2025 Salı
  Ligde en çok gol yiyen 7. takım! Beşiktaş savunması alarm veriyor
Spor

Ligde en çok gol yiyen 7. takım! Beşiktaş savunması alarm veriyor

Beşiktaş bu sezon ligde gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı. Siyah beyazlı ekip, ligde şu ana kadar oynanan 16 maçın yalnızca 3'ünde kalesini gole kapadı. İşte detaylar...

TRT Spor16 Aralık 2025 Salı 11:34
Ligde en çok gol yiyen 7. takım! Beşiktaş savunması alarm veriyor
Siyah beyazlı ekip, ligde oynanan 16 maçın sadece 3'ünde kalesini gole kapattı.

Beşiktaş, deplasmanda oynadığı Zecorner Kayserispor, TÜMOSAN Konyaspor ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmalarını gol yemeden tamamladı. Diğer 13 maçta ise Sergen Yalçın'ın ekibi, rakiplerine engel olamadı.

Siyah beyazlılar ligde 16 hafta geride kalırken bu süreçte kalesinde 22 gol gördü.

BEŞİKTAŞ'TA SAVUNMA ALARM VERİYOR

Beşiktaş ligde fileleri en çok sarsılan 7'nci takım konumunda.

Siyah beyazlı ekipten daha fazla gol yiyen takımlar ise Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor, Hesap.com Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Gaziantep Futbol Kulübü .

