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Spor

Ligde en çok kırmızı kart gören takım Sivasspor oldu

Süper Lig'de bu sezon kümede kalma mücadelesi veren Sivasspor'da, futbolcular şimdiye kadar 9 kırmızı kart görerek ligde en fazla kart gören takım oldu.

AA16 Nisan 2025 Çarşamba 11:34 - Güncelleme:
Ligde en çok kırmızı kart gören takım Sivasspor oldu
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Trendyol Süper Lig'in geride kalan bölümünde futbolcuları 9 kez kırmızı kart gören Net Global Sivasspor, ligin en hırçın takımı oldu.

Hakemlerin şu ana kadar 65 kez kırmızı kartlarına başvurduğu ligde, düşme potasındaki takımlar arasında bulunan Sivasspor'da futbolculara 9 kez kırmızı kart gösterildi.

Sivas temsilcisini 7 kartla Bellona Kayserispor, 5 kartla Çaykur Rizespor takip etti.

Hakemler, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Sipay Bodrum ve Atakaş Hatayspor'a dörder, Galatasaray, Kasımpaşa, TÜMOSAN Konyaspor, Göztepe, ikas Eyüpspor ve Gaziantep FK'ye üçer kırmızı kart gösterdi.

Adana Demirspor, Onvo Antalyaspor, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor ve Reeder Samsunspor'un ikişer kırmızı kartla cezalandırıldığı ligde Fenerbahçe ise kırmızı kart görmedi.

DÖRT KIRMIZI KART GÖREN RADAKOVİC, 12 TAKIMI GERİDE BIRAKTI

Sivasspor'un Sırp savunma oyuncusu Uros Radakovic, gördüğü 4 kırmızı ve 2 sarı kartla takımının en hırçın futbolcusu oldu.

Sezon başında MKE Ankaragücü'nden transfer edilen Radakovic, ligde geride kalan bölümünde 25 maçta forma şansı buldu.

Radakovic, 16. haftadaki Sipay Bodrum FK, 22. haftadaki ikas Eyüpspor, 25. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor ile 31. haftadaki Fenerbahçe maçında kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Sırp futbolcu, ligde Galatasaray, Kasımpaşa, TÜMOSAN Konyaspor, Göztepe, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK, Adana Demirspor, Onvo Antalyaspor, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Reeder Samsunspor ve Fenerbahçe'den daha fazla kırmızı kart gördü.

Kırmızı-beyazlı ekipte savunma oyuncusu Uğur Çiftçi 2, Murat Paluli, Rey Manaj ile devre arasında takımdan ayrılan Keita Balde'ye de birer kırmızı kart gösterildi.

SİVASSPOR'UN KART RAPORU

Süper Lig'in geride kalan bölümünde Sivasspor'da kart gören futbolcular şunlar:

FutbolcuSarı Kırmızı
Uros Radakovic24
Uğur Çiftçi62
Murat Paluli81
Rey Manaj51
Keita Balde31
Charisis8
Sonko Sundberg5
Fode Koita5
Dorde Nikolic4
Ziya Erdal4
Azizbek Turgunboev4
Jan Bieganski3
Samuel Moutousamy3
Ali Şaşal Vural2
Garry Rodrigues2
Samba Camara1
Alex Pritchard1
Menig1
Poungras1
Bekir Turaç Böke1
Efkan Bekiroğlu1
Emrah Başsan1

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