İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2025 Cuma / 3 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,994
  • EURO
    48,8269
  • ALTIN
    5479.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ligde ilk randevu! Kocaelispor'un konuğu Alanyaspor
Spor

Ligde ilk randevu! Kocaelispor'un konuğu Alanyaspor

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaşacağı Corendon Alanyaspor ile ligde ilk kez rakip olacak. Körfez ekibi, taraftarı önünde Akdeniz ekibi karşı galibiyet arayacak.

IHA24 Ekim 2025 Cuma 10:45 - Güncelleme:
Ligde ilk randevu! Kocaelispor'un konuğu Alanyaspor
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor ile Corendon Alanyaspor, yarın saat 17.00'de Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Ligde yeşil-siyahlılar 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle aldığı 8 puanla 15. sırada bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu topladığı 13 puanla 8. sırada yer alıyor.

TÜRKİYE KUPASI'NDA 2 KEZ RAKİP OLDULAR

Kocaelispor ile Corendon Alanyaspor, hepsi Türkiye Kupası'nda olmak üzere 2 maçta karşı karşıya geldiler. Söz konusu müsabakalarda taraflar 1'er galibiyet yaşadı. İki takım, ligde ise ilk kez rakip olacaklar.

KÖRFEZ EKİBİ GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Ligdeki galibiyetlerini son 2 maçta elde eden Kocaelispor, Akdeniz temsilcisi karşısında kazanarak galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor. Körfez ekibi, bu sezon iç sahada oynadığı 4 müsabakada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda yeşil-siyahlılar 3 kez rakip fileleri sarsarken kalesinde de 3 gol gördü.

MEHMET TÜRKMEN YÖNETECEK

Zorlu mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Salih Burak Demirel yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Melih Kurt olacak.

ÖNERİLEN VİDEO

SOLOTÜRK Kayseri semalarında nefes kesti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.