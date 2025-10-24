Ligde ilk randevu! Kocaelispor'un konuğu Alanyaspor

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor ile Corendon Alanyaspor, yarın saat 17.00'de Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Ligde yeşil-siyahlılar 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle aldığı 8 puanla 15. sırada bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu topladığı 13 puanla 8. sırada yer alıyor.

TÜRKİYE KUPASI'NDA 2 KEZ RAKİP OLDULAR

Kocaelispor ile Corendon Alanyaspor, hepsi Türkiye Kupası'nda olmak üzere 2 maçta karşı karşıya geldiler. Söz konusu müsabakalarda taraflar 1'er galibiyet yaşadı. İki takım, ligde ise ilk kez rakip olacaklar.

KÖRFEZ EKİBİ GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Ligdeki galibiyetlerini son 2 maçta elde eden Kocaelispor, Akdeniz temsilcisi karşısında kazanarak galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor. Körfez ekibi, bu sezon iç sahada oynadığı 4 müsabakada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda yeşil-siyahlılar 3 kez rakip fileleri sarsarken kalesinde de 3 gol gördü.

MEHMET TÜRKMEN YÖNETECEK

Zorlu mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Salih Burak Demirel yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Melih Kurt olacak.