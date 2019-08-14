Ligin 61 yıllık geçmişinde Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray dışında tüm sezonlarda yer alan takım yok
Süper Lig'de 2019-2020 sezonu için geriye sayım sürerken, 61 yıllık geçmişi bulunan organizasyona Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş damga vurdu.
- AA
1959 yılında başlayan ligde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş tüm sezonlarda yer alan 3 takım olarak dikkati çekiyor.
Ligde bu sezon yer alacak 18 takımın, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig kariyerleri şöyle:
- Galatasaray
Kuruluş yılı: 1905
Renkleri: Sarı-kırmızı
Kulüp başkanı: Mustafa Cengiz
Teknik direktör: Fatih Terim
Stadı: Türk Telekom (52 bin 223)
Sezon: 62. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (22 kez)
En kötü derecesi: 11.
En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Altınordu ve MKE Ankaragücü)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe)
En gollü maçı: 9-2 (Adana Demirspor)
- Fenerbahçe
Kuruluş yılı: 1907
Renkleri: Sarı-lacivert
Kulüp başkanı: Ali Koç
Teknik direktör: Ersun Yanal
Stadı: Ülker (47 bin 834)
Sezon: 62. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez)
En kötü derecesi: 10.
En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Samsunspor ve Kayserispor), 7-0 (Denizlispor-2 kez, Şekerspor, Kayserispor, Hacettepe, Kardemir Karabükspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Aydınspor), 5-0 (Galatasaray)
En gollü maçı: 8-4 (Gaziantepspor)
- Beşiktaş
Kuruluş yılı: 1903
Renkleri: Siyah-beyaz
Kulüp başkanı: Fikret Orman
Teknik direktör: Abdullah Avcı
Stadı: Vodafone Park (41 bin 188)
Sezon: 62. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (15 kez)
En kötü derecesi: 11. (2 kez)
En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 (Adana Demirspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Bursaspor)
En gollü maçı: 8-2 (Altay), 10-0 (Adana Demirspor), 7-3 (Göztepe), 7-2 (Çaykur Rizespor)
Not: Beşiktaş Kulübünün, 1959'da başlayan ligden önceki 2 şampiyonluğunun, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluğuna eklenmesiyle siyah-beyazlıların şampiyonluk sayısı 15 olarak tescillendi.
- MKE Ankaragücü
Kuruluş: 1910
Renkleri: Sarı-lacivert
Kulüp başkan: Mehmet Yiğiner
Teknik direktör: Aykan Atik
Stadı: Eryaman (22 bin)
Sezon: 51. sezonu
En iyi derecesi: 4. (4 kez)
En kötü derecesi: 4 kez küme düştü.
En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Konyaspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 8-0 (Galatasaray ve Bursaspor)
En gollü maçı: 7-2 (Gençlerbirliği), 6-3 (Kayserispor), 8-1 (Antalyaspor), 2-7 (Sakaryaspor)
- Gençlerbirliği
Kuruluş yılı: 1923
Renkleri: Kırmızı-siyah
Kulüp başkanı: Murat Cavcav
Teknik direktör: Mustafa Kaplan
Stadı: Eryaman (22 bin)
Sezon: 47. sezonu
En iyi derecesi: 3. (2 kez)
En kötü derecesi: 3 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Şekerhilal), 7-0 (Adana Demirspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Trabzonspor ve Galatasaray)
En gollü maçı: 4-5 (Trabzonspor, Malatyaspor), 3-6 (Samsunspor), 2-7 (MKE Ankaragücü), 6-3 (Antalyaspor), 7-2 (Adanaspor, Samsunspor)
- Trabzonspor
Kuruluş yılı: 1967
Renkleri: Bordo-mavi
Kulüp başkanı: Ahmet Ağaoğlu
Teknik direktör: Ünal Karaman
Stadı: Medical Park (40 bin 782)
Sezon: 46. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (6 kez)
En kötü derecesi: 14.
En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Adana Demirspor, Kasımpaşa)
En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Antalyaspor)
En gollü maçı: 6-5 (Kayserispor)
- Göztepe
Kuruluş yılı: 1925
Renkleri: Sarı-kırmızı
Kulüp başkanı: Mehmet Sepil
Teknik direktör: Tamer Tuna
Stadı: Bornova Aziz Kocaoğlu (9 bin 138)
Sezon: 28. sezonu
En iyi derecesi: 3.
En kötü derecesi: 5 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 9-1 Feriköy
En farklı skorlu yenilgisi: 7-1 (Fenerbahçe), 6-0 (Beşiktaş)
En gollü maçı: 9-1 (Feriköy), 3-7 (Beşiktaş)
- Antalyaspor
Kuruluş yılı: 1966
Renkleri: Kırmızı-beyaz
Kulüp başkanı: Ali Şafak Öztürk
Teknik direktör: Bülent Korkmaz
Stadı: Antalya (32 bin 537)
Sezon: 24. sezonu
En iyi derecesi: 5.
En kötü derecesi: 5 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Trabzonspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Beşiktaş)
En gollü maçı: 3-7 (Eskişehirspor)
- İstikbal Mobilya Kayserispor
Kuruluş yılı: 1966
Renkleri: Sarı-kırmızı
Kulüp başkanı: Erol Bedir
Teknik direktör: Hikmet Karaman
Stadı: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has (32 bin 864)
Sezon: 24. sezonu
En iyi derecesi: 5. (4 kez)
En kötü derecesi: 6 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 7-2 (Manisaspor), 5-0 (Sivasspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 ve 7-0 (Fenerbahçe)
En gollü maçı: 1-8 (Fenerbahçe), 6-3 (Samsunspor), 7-2 (Manisaspor)
- Yukatel Denizlispor
Kuruluş yılı: 1966
Renkleri: Yeşil-siyah
Kulüp başkanı: Ali Çetin
Teknik direktör: Yücel İldiz
Stadı: Denizli Atatürk (18 bin 749)
Sezon: 20. sezonu
En iyi derecesi: 5.
En kötü derecesi: 3 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 5-0 (Yozgatspor), 6-1 (Sakaryaspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (2 kez Fenerbahçe)
En gollü maçı: 2-6 (MKE Ankaragücü, Samsunspor, Fenerbahçe)
- Çaykur Rizespor
Kuruluş yılı: 1953
Renkleri: Mavi-yeşil
Kulüp başkanı: Hasan Kartal
Teknik direktör: İsmail Kartal
Stadı: Çaykur Didi (15 bin 332)
Sezon: 19. sezonu
En iyi derecesi: 5.
En kötü derecesi: 5 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Bursaspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe, Trabzonspor)
En gollü maçı: 4-7 (Malatyaspor), 2-7 (Beşiktaş)
- Konyaspor
Kuruluş yılı: 1981
Renkleri: Yeşil-beyaz
Kulüp başkanı: Hilmi Kulluk
Teknik direktör: Aykut Kocaman
Stadı: Konya Büyükşehir Belediye (42 bin)
Sezon: 19. sezonu
En iyi derecesi: 3.
En kötü derecesi: 3 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Adana Demirspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 8-0 (MKE Ankaragücü)
En gollü maçı: 8-0 (Adana Demirspor), 0-8 (MKE Ankaragücü), 5-3 (Akçaabat Sebatspor)
- Kasımpaşa
Kuruluş yılı: 1921
Renkleri: Lacivert-beyaz
Kulüp başkanı: Turgay Ciner
Teknik direktör: Kemal Özdeş
Stadı: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan (13 bin 836)
Sezon: 16. sezonu
En iyi derecesi: 6. (2 kez)
En kötü derecesi: 3 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Mersin İdmanyurdu)
En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Trabzonspor)
En gollü maçı: 2-6 (Karşıyaka, Fenerbahçe ve Mersin İdmanyurdu), 6-2 (Sivasspor), 3-5 (Balıkesirspor), 5-3 (Bursaspor)
- Demir Grup Sivasspor
Kuruluş yılı: 1967
Renkleri: Kırmızı-beyaz
Kulüp başkanı: Mecnun Otyakmaz
Teknik direktör: Rıza Çalımbay
Stadı: Yeni 4 Eylül (27 bin 532)
Sezon: 14. sezonu
En iyi derecesi: 2.
En kötü derecesi: 1 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 5-1 (Kardemir Karabükspor ve Mersin İdmanyurdu), 4-0 (Kasımpaşa-2 kez, Bucaspor, Bursaspor, MKE Ankaragücü)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Trabzonspor), 5-0 (Kayserispor, Konyaspor)
En gollü maçı: 3-5 (Galatasaray), 2-6 (Kayserispor ve Kasımpaşa), 4-4 (Yeni Malatyaspor)
- Medipol Başakşehir (Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor)
Kuruluş yılı: 1990 / 2014
Renkleri: Turuncu-lacivert
Kulüp başkanı: Göksel Gümüşdağ
Teknik direktör: Okan Buruk
Stadı: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim (17 bin 156)
Sezon: 12. sezonu
En iyi derecesi: 2.
En kötü derecesi: 1 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 5-0 (Konyaspor, Kocaelispor, Alanyaspor, Kayserispor, Kardemir Karabükspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Bursaspor)
En gollü maçı: 1-6 (Eskişehirspor ve Trabzonspor), 3-4 (Trabzonspor)
- Alanyaspor
Kuruluş yılı: 1948
Renkleri: Turuncu-yeşil
Kulüp başkanı: Hasan Çavuşoğlu
Teknik direktör: Erol Bulut
Stadı: Bahçeşehir Okulları (10 bin 128)
Sezon: 4. sezonu
En iyi derecesi: 9.
En kötü derecesi: 12. (2 kez)
En farklı skorlu galibiyeti: 5-0 (Kayserispor)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Galatasaray)
En gollü maçı: 4-3 (Gaziantepspor-Trabzonspor)
- Yeni Malatyaspor
Kuruluş yılı: 1986
Renkleri: Sarı-siyah
Kulüp başkanı: Adil Gevrek
Teknik direktör: Sergen Yalçın
Stadı: Yeni Malatya (25 bin 745)
Sezon: 3. sezonu
En iyi derecesi: 5.
En kötü derecesi: 10.
En farklı skorlu galibiyeti: 5-0 (Trabzonspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 4-1 (Trabzonspor), 3-0 (Kasımpaşa, Çaykur Rizespor, Antalyaspor)
En gollü maçı: 4-4 (Sivasspor)
- Gazişehir Gaziantep
Kuruluş yılı: 1988
Renkleri: Beyaz-kırmızı-siyah
Kulüp başkanı: Adil Sani Konukoğlu
Teknik direktör: Marius Sumudica
Stadı: Kalyon (33 bin 502)
Sezon: Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek
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