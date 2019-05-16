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Ligin bitmesine 2 hafta kala sürpriz ayrılık

MKE Ankaragücü'nün Portekizli futbolcusu Tiago Pinto sözleşmesini tek taraflı feshederken, yönetim kurulu, kulübü karıştırmaya çalışanların yöneticileri zor duruma düşürmek için yoğun uğraşlar içinde olduğunu savundu.

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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gelinen noktada  kritik Demir Grup Sivasspor maçı öncesi maddi ve manevi anlamda kulübümüzü  karıştırmaya çalışan kişi ve kişilerin zor duruma düşmemiz için ciddi derecede  yoğun uğraşlar verdiğini net bir şekilde görüyoruz." görüşü paylaşıldı.

Sponsorluk anlaşmalarından sezon başından bu yana herhangi bir ücretin  kulübe aktarılmadığı, kulüp adına gerekli ödemelerin yönetim kurulunun şahsi  maddi destekleriyle yapıldığı aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunun ikinci devresinde transfer  yasağı kaldırılmış ve yeni bir kadro kurularak ikinci devrede bambaşka bir takım  oluşturulmuştur. Bu transferlerde futbolculara ödenen peşinatlar ise yönetim  kurulumuz tarafından karşılanmıştır. Gelinen noktada kritik Demir Grup Sivasspor  maçı öncesi maddi ve manevi anlamda kulübümüzü karıştırmaya çalışan kişi ve  kişilerin zor duruma düşmemiz için ciddi derecede yoğun uğraşlar verdiğini net  bir şekilde görüyoruz. Bu bağlamda Demir Grup Sivasspor maçı öncesi  taraftarlarımızdan bu karşılaşmaya odaklanarak stadyumda son düdük çalana kadar  takımımıza destek vermesini bekliyor ve tüm taraftarlarımızı pazartesi günü  oynayacağımız mücadeleye bekliyoruz."

Pinto'dan tek taraflı fesih

MKE Ankaragücü'nün sezon başında bonservis bir şekilde kadrosuna  kattığı Portekizli oyuncu Tiago Pinto, kulüple olan görüşmelerinde anlaşma  sağlanamadığı için sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Pinto ile yapılan görüşmeler sonrasında alacaklarıyla ilgili  mutabakatın sağlanamadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2018 yılı aralık ayında alacaklarıyla ilgili kulübümüze ihtar çeken  Tiago Pinto'ya gerekli ödemeyi o dönem yaparak kendisine ödenmesi gereken ücret  aktarılmıştır. Spor Toto Süper Lig'in bitimine iki hafta kala yine alacaklarıyla  ilgili kulübümüze ihtar çeken ve alacağının tamamının ödenmesini isteyen Tiago  Pinto ile gerekli görüşmeler yapılmış fakat kendisiyle uzlaşılamamıştır.  Kulübümüz, Tiago Pinto ile yaptığı son görüşmede kendisine 60 bin avro ödeme  yapılabileceğini ve kalan 235 bin avroluk ücretin de 25 Mayıs tarihine kadar,  yani 10 gün içerisinde yatırılacağını belirtmiştir. Pinto bu görüşme esnasında  ligin bitimine iki hafta kala tüm ücretin yatmasında ısrarcı olarak kulübümüzden  ayrılmış ve sözleşmesini tek taraflı feshetme yoluna başvurmuştur."

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