Spor

Ligin en az gol yiyen takımı Göztepe

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 21 hafta sonunda kalesinde yalnızca 12 gol görerek ligin en az gol yiyen takımı oldu.

10 Şubat 2026 Salı 10:51
Ligin en az gol yiyen takımı Göztepe
Göztepe, bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekmeye devam ediyor. İzmir temsilcisi, Süper Lig'de geride kalan 21 haftada 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak topladığı 40 puanla 4. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, özellikle savunmadaki başarısıyla öne çıkıyor. Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, şu ana kadar kalesinde sadece 12 gol görerek Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Bu alanda İzmir ekibini, 14 golle Galatasaray takip ediyor.

12 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Savunma performansıyla ön plana çıkan Göztepe, bu sezon Trendyol Süper Lig'de çıktığı 21 maçın 12'sinde kalesini gole kapatarak bu alanda da ligin zirvesinde yer aldı. Neredeyse her iki maçtan birinde gol yemeyen sarı-kırmızılılar; Çaykur Rizespor, Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Gaziantep FK ve Samsunspor karşılaşmalarını hem kazanıp hem de gol yemedi. Göztepe, galibiyet elde edemediği Fenerbahçe, Eyüpspor, Kocaelispor ve Konyaspor müsabakalarında da rakiplerine gol izni vermedi.

