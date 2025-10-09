Ligin en golcü takımı Galatasaray

Galatasaray, bu sezon birçok oyuncusundan gol katkısı almasıyla dikkat çekiyor.

İlk 8 haftada rakip ağları 20 kez havalandıran sarı kırmızılılar, ligde en çok gol atan takım konumda. Atılan gollerde, 9 futbolcunun imzası var.

Galatasaray'ın ligdeki en golcü ismi Mauro Icardi. Arjantinli yıldız, 5 kez gol sevinci yaşadı. 6 gollü Trabzonlusporlu Paul Onachau ardından 5'er golü Icardi ve Beşiktaşlı Rafa Silva, gol krallığı yarışı veriyor.

Galatasaray'da Icardi'nin ardından ligde en çok fileleri Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı havalandırdı. İki milli oyuncunun da 3'er golü bulunuyor.

Victor Osimhen ve Yunus Akgün de takıma ikişer gollük katkı sağladı. İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez'in ise birer golü var. Galatasaray'ın diğer golünü ise Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrüklü Fatih Kurucuk kendi kalesine attı.

Galatasaray'ın gol dağılımında yabancı ve yerli oyuncuların eşite yakın dağılımı ise göze çarpıyor. Sarı kırmızılı futbolcuların attığı 19 golün 10'u yabancı, 9'u yerli futbolcular tarafından üretildi.